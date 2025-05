TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Republik Indonesia ke-3 Bacharuddin Jusuf Habibie merayakan ulang ke-80 dengan menonton film biopik keduanya, Rudy Habibie. Film ini mengangkat kisah kehidupan Habibie dari kecil hingga masa ia berkuliah di Aachen, Jerman.



"Pemutaran film hari ini bertepatan dengan ulang tahun Pak Habibie ke-80. Pak Habibie adalah inspirasi kita, inspirasi bangsa kita," ujar Manooj Punjabi, produser film Rudy Habibie, saat membuka acara pemutaran film di kawasan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Sabtu 25 juni 2016.



Habibie hadir dengan berpakaian batik, menggunakan peci hitam, serta sebuah kamera menggantung di lehernya. Dia duduk di dalam studio berdampingan dengan Presiden Indonesia ke-5 Soesilo Bambang Yudhoyono. Hadir pula Agus Yudhoyono, putra sulung SBY.



Film Rudy Habibie kali ini masih dibintangi oleh aktor Reza Rahadian. Mengambil latar cerita jauh sebelum Habibie bersama Ainun dan kembali ke Indonesia, sosok Habibie dalam film ini menjadi jauh lebih muda dan penuh semangat.



Diceritakan pula ia sempat menjalin asmara dengan gadis Jerman asal Polandia bernama Ilona (diperankan Chelsea Islan). Namun hubungan keduanya kandas karena perbedaan kultur dan prinsip. "Saya ingin mengulang sukses sekaligus mencetak rekor box office baru, dan menjadikan film ini layak go international," ujar Manooj.



Cerita pun berfokus kepada semangat Habibie yang ingin membangun Indonesia dari jauh. Terpilih sebagai ketua Persatuan Pelajar Indonesia di Aachen, ia menggagas ide besar untuk membangun Indonesia sebagai negara industri dirgantara. Berbeda dengan film sebelumnya, Habibie-Ainun (2012) film ini disutradarai Hanung Bramantyo dengan penulis cerita Ginatri S. Noer.



Film ini pun turut dibintangi Indah Permata Sari, Ernest Prakasa, Boris Bokir, Pandji Pragiwaksono, Millane Fernandez, Dian Nitami, dan Donny Damara. Melly Goeslaw, Anto Hoed, Tya Subiyakto, Cakra Khan, CJR pun turut terlibat dalam pembuatan film dan pengisi lagu dengan penata suara. Turut terlibat pula penata suara Khikmawan Santosa, Satrio Budiono, dan pelibatan sound designer andalan film-film Hollywood-USA, Chris David (Face Off, Alien 3, American Pie, The Expendables, Donnie Darko). Film Rudy Habibie mulai ditayangkan pada 30 Juni 2016.



AISHA SHAIDRA