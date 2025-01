Harvey Weinstein Terancam Kehilangan Perusahaannya

TEMPO.CO, Hollywood - Academy of Motion Picture Arts and Sciences telah memutuskan untuk mengambil keanggotaan produser Harvey Weinstein lantaran diduga melakukan pelecehan seksual pada sejumlah artis selama tiga dekade.



Dalam sebuah pernyataan, Akademi tersebut mengatakan: "[Dewan] segera mengusirnya dari Akademi. Kami melakukannya bukan hanya untuk mengeluarkan seseorang yang tidak pantas dihormati rekan-rekannya, tapi juga untuk mengirim pesan bahwa pelecehan seksual di industri ini sudah berakhir."



"Apa yang menjadi masalah di sini adalah masalah yang sangat meresahkan yang tidak memiliki tempat di masyarakat kita. Dewan terus berupaya menetapkan standar perilaku etis yang diharapkan bisa dimengerti oleh semua anggota Academy."



Kabarnya dewan gubernur yang terdiri dari Steven Spielberg, Tom Hanks dan Whoopi Goldberg - yang memutuskan untuk mencabut keanggotaan Harvey Weinstein.



Aturan Akademi menyatakan bahwa dewan gubernur, dengan dua pertiga suara, dapat mengeluarkan anggota dengan alasan yang kuat. Mereka menegaskan bahwa dalam kasus ini, "lebih baik dari dua pertiga mayoritas" memilih untuk mencabut keanggotaan Weinstein.



"Hukuman" untuk Harvey bisa bertambah. Saudara laki-laki Harvey, Bob, mengungkapkan Harvey bisa kehilangan kepemilikannya di The Weinstein Company.



Mengacu pada rencana Harvey untuk melawan balik, Bob berkata: "Siapa pun dapat melakukan apa yang ingin mereka lakukan. Saya tidak dapat mengendalikan tindakan orang lain. Tapi dia dipecat oleh dewan, oke? Saya berada di dewan itu, saya memecatnya," kata Bob menjelaskan.



FF | ALIA