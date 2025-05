TEMPO.CO, Jakarta - Perlu waktu setahun lebih sebulan bagi Hilary Duff untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Mike Comrie.



Setelah berpisah sekitar 13 bulan, Hilary punya keberanian untuk menggugat suaminya yang merupakan bintang NFL itu. Seperti dilansir laman Mirror pada Minggu, 22 Februari 2015, pangkal gugatan cerai Hilary bermula setelah Mike kedapatan mengobrol dengan sejumlah perempuan di Beverly Hills.



Hilary juga bertekad mempertahankan hak asuh utama Luca, anaknya hasil pernikahan dengan Mike. Hal ini merupakan bagian penting yang disertakan dalam dokumen gugatan perceraiannya.



Bintang kelahiran Houston, Texas, Amerika Serikat, 28 September 1987, ini mantap melakukan gugatan cerai terhadap Mike lantaran perbedaan yang tak bisa didamaikan lagi. Pemeran film She Wants Me, What Goes Up, dan Stay Cool ini menikah dengan Mike pada 2010, dan dikaruniai anak laki-laki bernama Luca pada 2012.



Pada akhir pekan lalu, Hilary menonton film baru, Fifty Shades of Grey, seorang diri. Setelah menonton, pengisi suara Wendy dalam film Casper Meets Wendy ini mengunggah foto selfie-nya ke media sosial dan menuliskan, "My face watching 50 shades.... Pretty steamy stuff."



HADRIANI P. | MIRROR