Hyun Bin dan Son Ye Jin Berdonasi Rp 3,3 Miliar untuk Pasien Anak

Son Ye Jin mengunggah foto bersama Hyun Bin saat merayakan ulang tahun pernikahannya yang pertama, Jumat, 31 Maret 2023. Foto: Instagram Story/@yejinhand



Pada 2020 silam, bintang Crash Landing on You ini juga telah menyumbang 100 juta won ke Daegu Community Chest of Korea. Ia menyumbang 100 juta won untuk membantu keluarga yang kurang mampu mendapatkan perawatan medis dan pencegahan Covid-19.



Di akhir tahun 2023, Son Ye Jin dan Hyun Bin memberikan donasi senilai 150 juta won ke Baby Box Asan Medical Center di Seoul dan Yayasan Komunitas Jusarang. MSteam Entertainment, agensi sang aktris, mengkonfirmasi bahwa donasi yang disponsori atas nama pasangan selebritis ternama Korea Selatan ini akan dipakai untuk mendukung biaya pengobatan anak-anak dan remaja melalui program Rumah Sakit Asan.



Saat itu Son Ye Jin mengungkapkan niat tulusnya, dengan menyatakan, "Saya memberikan donasi ini dengan harapan dapat menjadi hadiah Natal, membawa kehangatan di hati anak-anak yang membutuhkan uluran tangan, terutama di masa-masa sulit ini."



Hyun Bin dan Son Ye Jin Membantu Korban Bencana





Tidak hanya berdonasi untuk rumah sakit, pasangan ini juga pernah memberi sumbangan kepada korban bencana kebakaran hutan. Dengan total 200 juta won, donasi tersebut diberikan kepada para korban yang kehilangan rumah akibat kebakaran hutan di Uljin, Gyeongbuk dan Samcheong, Gangwon pada 2022 lalu.



Dikutip dari AllKpop, Hope Bridge Association of the National Disaster Relief menyampaikan bahwa aktor Hyun Bin dan aktris Son Ye Jin telah memberikan sumbangan sebesar 200 juta won untuk membantu para korban yang menderita kerusakan akibat kebakaran hutan di Uljin dan Gangwon Do. Sumbangan tersebut digunakan untuk mendukung persediaan bantuan darurat dan barang-barang lain yang dibutuhkan oleh para korban.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO | SOOMPI | ALLKPOP