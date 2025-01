Indonesia Tujuan Wisata Selam Terbaik di Dunia

TEMPO.CO, Jakarta -Indonesia dinobatkan sebagai tujuan wisata selam terbaik dunia atau the Best Dive Destination 2017 versi Dive Magazine, majalah yang berbasis di London, Inggris.



Perghargaan diserahkan penerbit Dive Magazine, Graeme Gourlay kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya di pavilium Wonderful Indonesia, pada pameran pariwisata terbesar WTM London, gedung pameran ExCel London, Inggris pada 6-8 November ini.



Pemilihan wisata selam terbaik ini dilakukan terhadap 10 destinasi wisata selam di penjuru dunia. Filipina dan Azores, Portugal menjadi lokasi tujuan wisata terbaik kedua dan ketiga berdasarkan voting yang dilakukan majalah ini. Lokasi tujuan wisata lain yang masuk favorit adalah Papua Nugini, Meksiko, Laut Merah, Maladeva, Bahama dan Thailand.



Indonesia dipilih 11,9 persen dari total pemilih 9,399 pemilih. Filipina tujuh persen pemilih dan Azores dipilih enam persen voter.



Menteri Arief Yahya menyampaikan terima kasih kepada Dive Magazine serta mereka yang memberikan suara atau memvoting atas terpilihnya Indonesia sebagai tempat wisata diving terbaik di dunia. Arief berharap Indonesia, yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, terus menjaga kelestarian wisata bahari khususnya tempat-tempat diving.



Penghargaan dari Dive Magazine dianggap sebagai pengakuan dunia internasional bahwa wilayah diving Indonesia terbaik dibandingkan negara lain, seperti Thailand.



Majalah Dive Magazine memberikan penghargaan dalam tiga kategori Dive Travel Award: Best Destination 2017, Best Dive Centre or Resort 2017 dan Best Liveboard 2017. Ini adalah penghargaan kedua yang didapat Indonesia dari majalah pariwisata dunia ini, setelah penghargaan yang didapat pada tahun lalu.