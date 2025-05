Johnny Depp Ikut Main di Harry Potter "Fantastic Beasts"

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah menjadi bajak laut, pembuat topi gila, Johnny Depp akan melangkah ke dunia sihir JK Rowling lewat sekuel "Fantastic Beasts and Where to Find Them."



Depp (53 tahun ), salah satu aktor top Hollywood, akan bermain di sekuel yang tayang pada 2018 itu menurut laporan The Hollywood Reporter, Deadline dan Variety mengutip sumber-sumber yang tak disebut namanya.



Laporan-laporan itu juga menyebut Depp akan tampil sebagai cameo dalam film pertama tapi tidak mengungkap peran apa yang akan dia mainkan.



Time Warner milik studio Warner Bros tidak mengumumkan keterlibatan Depp dan tidak segera menanggapi pemberitaan tersebut.



Belum banyak yang diketahui tentang alur cerita "Fantastic Beasts" yang akan dibintangi oleh Eddie Redmayne dengan naskah film karya Rowling, yang menampilkan karakter baru dengan latar New York tahun 1926, berbeda jauh dibanding buku dan film "Harry Potter", yang berlatar Inggris tahun 1990an.



Rowling beberapa waktu lalu membocorkan "Fantastic Beasts" akan menjadi yang pertama dari lima film berlatar dunia sihir menurut warta kantor berita Reuters.



Film baru itu akan membahas kebangkitan penyihir kuat bernama Gellert Grindelwald dan duelnya dengan Albus Dumbledore, kepala sekolah Hogwarts paling populer dalam kisah Potter, tahun 1945.



Ketujuh buku Harry Potter terjual lebih dari 450 juta kopi di seluruh dunia dan selesai difilmkan pada 2011, "Harry Potter and The Deathly Hallows: Part 2", yang meraup lebih dari tujuh miliar dolar AS di box office global.



Depp menjadi pemeran utama dalam beberapa film hit Disney, seperti tokoh eksentrik Kapten Jack Sparrow "Pirates of the Carribean" dan Mad Hatter di "Alice in Wonderland". Ia dikenal sering memerankan karakter eksentrik dan tak terduga.



