Jumanji yang Berlanjut 22 Tahun Kemudian

Jumanji: Welcome to the Jungle hadir sebagai film yang menghibur. Alur ceritanya mudah diikuti serta mengundang tawa berkat lelucon yang dilontarkan para pemain. Kevin Hart dan Jack Black mencuri perhatian sepanjang film.

Meski begitu, ada satu kelemahan terbesar film Jumanji: Welcome to the Jungle. Nuansa film ini kurang menggambarkan ide dasar permainan tersebut. Kemunculan para binatang tertutup oleh deretan aksi di hutan belantara. Welcome to the Jungle malah sebenarnya mampu menjadi film petualangan seru yang berdiri sendiri tanpa embel-embel sekuel Jumanji.