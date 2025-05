TEMPO.CO, Los Angeles - Penyanyi Britney Spears baru saja merilis klip video untuk single terbarunya Make Me, Jumat, 5 Agustus 2016. Make Me merupakan salah satu lagu di album terbaru Britney Spears, Glory, yang akan rilis 26 Agustus mendatang.



Kembalinya Britney Spears ini tentunya sudah ditunggu lama oleh para fan. Namun, penggemar Britney Spears ternyata kecewa dengan hasil akhir klip video Make Me.



Seperti dilansir Billboard, ribuan fan Britney Spears mendukung petisi online agar versi lain dari klip video Make Me segera dirilis. Petisi tersebut kini sudah didukung lebih dari 13 ribu orang.



Para fan Britney Spears kecewa karena hasil akhir klip video Make Me berbeda dengan klip video yang sudah lebih dahulu bocor di Internet.



"Kami, fan Britney Spears, merasa bahwa klip video tersebut bukan representasi yang tepat atas lagunya dan kami meminta versi aslinya untuk dirilis (Ya, kami tahu ada klip video yang direkam oleh David LaChapelle sebelum ini, beberapa bagian dari klip video itu telah bocor)...," kata fan Britney Spears dalam petisi tersebut.



Seperti dilansir TMZ, sebuah sumber yang dekat dengan sutradara David LaChapelle menyebut klip video Make Me yang asli ditolak oleh tim Britney Spears "karena terlalu seksi".



Potongan klip video Make Me milik Britney Spears yang asli memang terlihat jauh lebih seksi. Britney Spears tampak mengenakan busana sangat minim, bahkan ada adegan di mana tubuhnya hanya ditutupi cat.



Namun, sumber dekat Britney Spears menyebut klip video Make Me yang asli ditolak karena "tidak berarti dan tidak ada jalan cerita".



Britney Spears sendiri belum memberikan pernyataan resmi mengenai apakah ia berencana merilis klip video Make Me versi asli.



TABLOIDBINTANG.COM