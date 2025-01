Kekanakan, Scott Disick Campakkan Sofia Richie

TEMPO.CO, Los Angeles - Hubungan antara Scott Disick, 34 tahun dan Sofia Richie, 19 tahun berakhir sudah. Menurut sebuah laporan baru, meski belum lama ini keduanya akan tinggal bersama, Scott Disick kabarnya telah mencampakkan model yang berusia 15 tahun lebih muda, karena dia telah selesai dengan "permainan kekanak-kanakannya".



"Scott baru saja bosan dengan permainan kekanak-kanakan Sofia," kata seorang sumber yang dekat dengan Scott kepada Radar Online. Sumber itu terus menunjukkan bahwa bintang "Keeping Up with the Kardashians" belum benar-benar move on dari Kourtney Kardashian, yang telah memberinya tiga anak dengannya. "Dia jelas masih belum bisa melupakan Kourtney," kata sumber itu.



Scott dan Sofia yang mulai berkencan pada Agustus saat berada dalam pengaruh obat dan alkohol, kabarnya akan melanjutkan hubungan tersebut menjadi serius. Mereka membagi kemesraan ketika sering berlibur bersama. Tapi sejak pertengahan November, pasangan tersebut belum terlihat bersama, bahkan menghabiskan liburan Thanksgiving secara terpisah.



"Scott baru menyadari bahwa dia salah berhubungan dengan Sofia. Sofia tidak pernah peduli dengan pemulihan Scott dan tidak ada satupun orang Kardashian yang mempercayainya," kata sumber dari orang dalam.



Bukan hanya keluarga Kardashians yang tidak menyetujui hubungan pasangan, ayah Sofia yakni Lionel Richie juga shock ketika mengetahuinya.



Berita tentang perpisahan Scott dan Sofia Richie terjadi hanya seminggu setelah dilaporkan bahwa pasangan tersebut "sangat serius" karena Scott dia telah membuat "dampak yang besar" dalam hidup Sofia secara positif.



FF | ALIA