Ketimbang Membangun Hotel, Karanganyar Pilih Kembangkan Homestay

"Selama ini pariwisata di Karanganyar hanya bertumpu di Kecamatan Tawangmangu," kata Kepala Dinas Pariwisata Karanganyar Titis Sri Jawoto kepada Tempo, Sabtu 14 Oktober 2017. Di kecamatan itu terdapat obyek wisata air terjun Gerojogan Sewu yang mampu menyedot 400 ribu wisatawan per tahun.

Ketua Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita) Solo, Daryono mendukung langkah tersebut. Dia khawatir pembangunan hotel justru akan merusak keaslian kawasan. "Yang menarik di daerah ini adalah pemandangan alam yang terbebas dari bangunan gedung," katanya.