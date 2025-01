Lady Gaga Bertunangan dengan Christian Carino Musim Panas Lalu

TEMPO.CO, Los Angeles - Lady Gaga disebut sudah bertunangan dengan kekasih barunya Christian Carino, setelah belum setahun putus dari aktor Taylor Kinney. Penyanyi berusia 31 tahun itu membawa hubungannya dengan Christian Carino ke tingkat berikutnya, begitu laporan Us Weekly.



Mereka diduga bertunangan pada musim panas lalu. Carino meminta izin dari ayah Gaga sebelum mengajukan lamaran. Agen yang terkenal sering mempopulerkan artis di Hollywood itu belum menemukan tanggal pernikahan, lantaran Gaga sedang fokus pada pemulihan di tengah perjuangannya dengan masalah kesehatan.



"Ketika saya berada di belakang panggung, Christian berada di tangga untuk memastikan saya baik-baik saja. Bagian terbaik untuk jatuh cinta dengan seseorang adalah memiliki mereka di sana untuk menangkap Anda jika Anda jatuh," dia mengatakan dalam sebuah wawancara.



Lady Gaga saat ini sedang beristirahat dari sorotan untuk mencari bantuan dari fibromyalgia. Dalam film dokumenternya, dia tertangkap kamera menangis saat dia mengalami sakit fisik parah.



"Saya melihat ke depan untuk segera tur lagi, tapi saya harus bersama dokter saya sekarang agar kuat dan tampil untuk semua selama 60 tahun ke depan atau lebih," katanya kemudian dalam sebuah pernyataan.



Lady Gaga dan Christian Carino berhubungan asmara awal tahun ini. Mereka pertama kali terlihat berciuman di acara jelang Super Bowl di Houston. Carino sebelumnya terkait dengan bintang "The Walking Dead" Lauren Cohan sementara Lady Gaga sebelumnya pernah bertunangan dengan Taylor Kinney setelah lima tahun bersama.



Female First | ALIA