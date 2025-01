Lagu-Lagu Solo Jonghyun Rajai Tangga Lagu Domestik Korea Selatan

TEMPO.CO, Jakarta -Lagu-lagu solo Jonghyun SHINee menduduki posisi puncak di tangga lagu domestik Korea Selatan pada Selasa, 19 Desember.

Misalkan saja lagu "Lonely" yang dinyanyikan Jonghyun berduet dengan Taeyeon SNSD berada di posisi puncak tangga lagu Melon. Sementara lagu "End Of The Day" merajai tangga lagu Bugs.

Sementara itu, lagu "Breath" yang dinyanyikan Lee Hi, yang liriknya ditulis Jonghyun, juga ikut naik di berbagai tangga lagu.

Lagu-lagu tersebut juga muncul ke posisi atas di tangga lagu lainnya seperti Genie, Mnet Music Charts, Naver Music dan Soribada.

Banyak netizen yang kembali mendengarkan lagu-lagu Jonghyun untuk memerhatikan lirik lagu yang dipercaya sebagai pesan yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Jonghyun.

Seperti diberitakan sebelumnya, Jonghyun meninggal karena bunuh diri karena merasa depresi dengan dirinya sendiri. Kepada teman dekatnya, Jonghyun pernah mengungkapkan bahwa dirinya tidak bertalenta di bidang musik.

Berikut beberapa potongan lirik lagu Jonghyun yang dianggap menggambarkan depresi yang dialaminya:

1. "End of A Day" - Jonghyun

"Saya tidak bisa menangis seperti yang sayang inginkan atau bahkan tertawa seperti yang saya mau. Di akhir hari yang melelahkan, seandainya saya bisa berada di sisimu seperti anak kecil, saya akan merengek dan kemudian tertawa sampai kehabisan napas. Namun saya tak bisa seperti itu. Kamu telah bekerja keras, kamu adalah kebanggaanku."

2. Lonely - Jonghyun ft Taeyeon

"Saya merasa kesepian sangat kesepian, saya merasa sendirian, saya tak ingin menyembunyikannya darimu, tapi saya hanya bisa menyimpan semua ini, mengertilah."

3. Let Me Out - Jonghyun

"Seseorang tolong tahan aku, aku lelah di dunia ini. Seseorang tolong hapus aku, aku basah karena air mata. Seseorang tolong sadarilah ku sedang berjuang, tolong diriku yang malang, tolong bantu aku."

4. Breathe - Lee Hi (Lirik ditulis oleh Jonghyun)

"Napas seseorang. Napas yang berat. Bagaimana saya bisa memahaminya? Meskipun saya tidak memahami napasmu itu, tidak apa-apa saya akan menahanmu. Kamu telah bekerja keras."

