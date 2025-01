Lee Min Ho Siap Gelar Fan Meeting di Asia 2025, Jakarta Masuk Daftar

Pilihan Editor: Curhat Lee Min Ho Comeback Main Drakor Lewat When the Stars Gossip Setelah 5 Tahun

Agensi Lee Min Ho, MYM Entertainment mengumumkan daftar negara yang akan disambangi beserta jadwalnya dalam poster yang dirilis pada Selasa, 14 Januari 2025. Dimulai dari Korea Selatan, Lee Min Ho dijadwalkan bertemu para penggemarnya di Olympic Hall, Seoul pada Maret 2025, menurut laporan News1 . Selanjutnya, bintang Boys Over Flowers berencana melanjutkan perjalanannya ke Bangkok dan Makau pada April 2025, kemudian Taipei, Jakarta, Manila, dan Tokyo pada Mei 2025.

Drakor Omniscient Reader: The Prophet Bertabur Bintang, Ada Ahn Hyo Seop, Lee Min Ho hingga Jisoo

Sinopsis Drama Korea Omniscient Reader: The Prophet, Adaptasi Kisah Webtoon Terkenal

Lee Min Ho dalam drama When the Stars Gossip. Dok. tvN

Lee Min Ho akhirnya kembali membintangi drama Korea setelah hampir 5 tahun, sejak The King: Eternal Monarch. Drama barunya yang saat ini sedang tayang adalah When the Stars Gossip. Lee Min Ho dipasangkan dengan Gong Hyo Jin dalam drama yang tayang di tvN dan Netflix mulai Sabtu, 4 Januari 2025 itu.