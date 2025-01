Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin Ungkap Rumitnya Syuting When the Stars Gossip

TEMPO.CO, Jakarta - Pemeran utama When the Stars Gossip, Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin mengungkapkan betapa rumitnya proses syuting drama Korea berlatar luar angkasa tersebut. Selain mengenakan kostum astronot, ia dan para pemain lainnya harus melayang-layang seolah berada di gravitasi nol.



Walaupun kedengarannya rumit, Gong Hyo Jin mengaku sangat bersenang-senang selama melakukan adegan di set stasiun luar angkasa. Para pemain akan dipasangkan alat di bagian pinggang, fungsinya untuk membuat mereka melayang. Alat tersebut dikendalikan oleh kru. Supaya terlihat seperti berada dalam gravitasi nol sungguhan, para aktor juga perlu memperhatikan gerakan tubuhnya.



"Anda harus bergerak sangat lambat," kata Gong Hyo Jin dalam konferensi pers virtual pada Kamis, 9 Januari 2025. "Dan Anda harus selalu mendorong sesuatu dengan tangan atau kaki untuk bergerak. Ketika Anda berbicara, Anda harus berpegangan pada sesuatu."