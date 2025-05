Luna Maya Akui Saat Bad Mood Pilih Minum Es Krim dan Cokelat

TEMPO.CO, Jakarta - Siapa yang tidak suka cokelat dan eskrim? Makanan serba manis ini tentunya menjadi favorit masyarakan penjuru dunia termasuk Luna Maya. Sama seperti kebanyakan orang, kekasih Reino Barack ini juga menyukai makanan yang terasa manis tersebut.



"Bisa dibilang saya itu penggemar makanan manis, apapun yang manis-manis apalagi es krim," kata luna di sela peluncuran Magnum Infinity Raspberry di X2 Senayan City, Selasa, 20 Oktober 2015.



Aktris berdarah Bali-Austria ini mengaku biasa mengkonsumsi es krim ketika sedang keadaan bad mood maupun sedang capek. "Kalau sedang not in the good mood dan capek, kayaknya pengen makan yang manis-manis, dan biasanya itu eskrim," lanjut dia.



Luna menambahkan ia juga memiliki stok es krim di rumahnya untuk ia konsumsi ketika ia merasa kecapekan.



"Kalau lagi kecapekan kan kurang gula, malan es krim dan cokelat sangat ngebantu," aku wanita yang saat itu mengenakan gaun hitam-merah dengan sentuhan warna emas tersebut.



Meski mengaku suka makanan yang manis-manis, ternyata Luna juga menyukai dark chocolate yang notabene memiliki sentuhan rasa pahit.



"Dark chocolate itu enggak asing lagi buat saya, dan itu juga coklat favorit saya," kata dia. Selain karena rasa sedikit pahit yang dimilikinya, ia menuturkan, coklat in juga tidak membuatnya gemuk karena alami.



DINI TEJA