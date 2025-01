Mantan Travis Kelce, Kayla Nicole Akui Tak Punya Hubungan Buruk dengan Taylor Swift

Pilihan Editor: Taylor Swift-Travis Kelce Dirumorkan Bertunangan, Penggemar Ramai Cocoklogi Foto Cincin “Mengalami perpisahan di depan umum, sejujurnya, itu sangat melelahkan,” ungkap Kayla Nicole dalam episode kedua acara Fox's Special Forces: The World's Toughest Test pada Rabu, 8 Januari 2025, dikutip E! News . “Saya belum pernah mengalami hal seperti ini." Setelah hubungan mereka kandas, Travis Kelce menjalin kedekatan dengan Taylor Swift dan akhirnya resmi berpacaran. Kayla menegaskan, dirinya tidak memiliki hubungan buruk dengan pelantun 'Cruel Summer' yang mulai berkencan dengan Travis pada 2023. “Saya sangat menyukainya (Taylor Swift),” kata Kayla. “Menurutku dia sangat berbakat.”

Penyanyi Taylor Swift bersama kekasihnya Travis Kelce saat menyaksikan pertandingan final US Open antara Jannik Sinner melawan Taylor Fritz di Flushing Meadows, New York, 9 September 2024. REUTERS/Mike Segar



Kayla menceritakan kesulitan yang telah dia hadapi sejak berpisah dengan Travis Kelce. Ia menerima banyak komentar negatif setelah Travis Kelce go public dengan Taylor Swift.



“Saya berbohong jika saya mengatakan bahwa tingkat kebencian dan kekacauan online tidak berdampak pada saya,” ungkap Kayla. “Anda dapat membuka unggahan terbaru saya dan akan ada orang-orang yang berdebat mengapa saya tidak berharga dan bagaimana saya tidak akan pernah menjadi orang yang berbakat.”



Kayla Nicole Memuji Travis Kelce





Baru-baru ini, Kayla Nicole memberikan pujian secara terbuka kepada Travis Kelce, menjelang pertarungan mendatang antara Kansas City Chiefs asuhan Kelce dan Buffalo Bills asuhan Josh Allen pada 26 Januari 2025. Ia memuji mantannya sambil menjelaskan keberhasilan serangan Chiefs.



"Mereka punya pemain yang bisa mereka beri bola dan tidak akan menjatuhkan bola di zona akhir," kata Nicole tentang Kansas City, dalam podcast I Am Athlete, dikutip People. "Travis Kelce — itu adalah tight end yang tidak akan melakukannya," ujar Kayla, mengacu pada komentar dia sebelumnya tentang orang-orang yang tidak akan menjatuhkan bola di babak playoff.



Hubungan Travis Kelce dengan Kayla Nicole





Travis Kelce dan Kayla Nicole menjalin hubungan selama lima tahun. Keduanya mulai berkencan pada 2017 dan bertahan hingga 2022. Kayla Nicole dan Travis Kelce sering berbagi kemesraan mereka melalui media sosial selama pacaran. Foto Travis Kelce dan Kayla Nicole saat liburan, pertandingan, dan acara karpet merah menjadi perhatian publik. Keduanya cukup disenangi penggemar karena keakraban dan kepribadian mereka yang menyenangkan.



Namun, hubungan Kayla Nicole dan Travis Kelce penuh dengan tantangan. Mereka masing-masing menghadapi tekanan dari tuntutan karier dan perhatian publik. Banyak penggemar mendukung kisah cinta mereka sampai akhirnya berpisah.



SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO