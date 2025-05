TEMPO.CO, Jakarta - Shandy Aulia, 29 tahun, pekan ini merilis film horor terbaru, The Doll. Film itu membuatnya kian identik dengan artis spesialis horor.



Shandy Aulia tak keberatan jika empat tahun terakhir, citranya makin lekat dengan film serem. Shandy Aulia mengingat, kali pertama membintangi film horor pada 2012, Rumah Kentang.



Film garapan Jose Poernomo itu di luar dugaan ditonton 400 ribu orang lebih dan bertengger di peringkat delapan daftar film Indonesia terlaris tahun itu.



Sejak itulah, Shandy Aulia rutin merilis film horor tiap tahun. Beberapa judul yang kemudian dirilisnya, yakni 308, Rumah Gurita, Mall Klender, dan Tarot. Shandy Aulia mengatakan sebenarnya ia sudah tidak percaya lagi dengan horor lokal.



“Namun, setelah produser Rocky Soraya memperlihatkan konsep horor yang akan digarap, saya melihat sesuatu yang beda. Alur cerita yang menarik, idenya segar. Rumah Kentang membuat saya percaya, film horor masih bisa dipoles dengan lebih serius dan elegan. Pasar horor masih ada. Kualitas horor masih bisa dipertahankan,” ujar Shandy di Jakarta, pekan ini.



Shandy menambahkan, pekerjaan rumah sineas horor Indonesia saat ini adalah menjaga agar kepercayaan masyarakat terhadap film horor lokal bisa setinggi kepercayaan mereka terhadap film horor impor seperti The Conjuring atau Insidious. Shandy juga mengatakan rajin membintangi film horor bukan berarti peluangnya untuk tampil di genre lain sudah tertutup.



“Saya rajin tampil di film horor bukan berarti saya tidak mau beranjak ke genre lain. Sama seperti ketika film Eiffel I'm in Love meledak, orang bertanya mengapa saya selalu main di genre drama remaja? Saya main film horor karena pasar masih menginginkan saya,” kata Shandy.



