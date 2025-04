Mengenal 3 Anggota Secret Number yang Keluar dari Grup dan Agensi

ANGGOTA grup K-Pop Secret Number Dita Karang, Jinny, dan Minji hengkang dari agensi Vine Entertainment. Mereka menyusul Lea yang sudah lebih dulu keluar.

Dita, Jinny, dan Minji mengunggah pernyataan bersama yang menyatakan bahwa mereka keluar dari Secret Number dan Vine Entertainment. "Setelah banyak pertimbangan kami menyatakan niat untuk mengakhiri kontrak eksklusif kami dengan Vine Entertainment. Pihak agensi telah menyetujui untuk tidak mempertahankan kontrak kami. Maka dari itu, dengan ini kami mengumumkan bahwa kegiatan resmi kami sebagai anggota Secret Number telah berakhir," penjelasan mereka bertiga melalui Instagram, Jumat, 4 April 2025.

Profil Dita, Jinny, Minji

Dita

Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang lahir pada 25 Desember 1996 dan dibesarkan di Yogyakarta. Sejak kecil, Dita suka menari dan balet. Ketika masa SMP, ia mulai mengikuti beberapa lomba dance competition kemudian bercita-cita menjadi idola K-pop.

Keinginannya menjadi idola K-pop terinspirasi grup naungan YG Entertainment, 2NE1. Setelah lulus SMA, Dita menempuh pendidikan di AMDA College and Conservatory of the Performing Arts, New York, Amerika Serikat. Ia menyelesaikan kuliahnya pada 2017.

Saat ia kuliah salah satu kelas dance yang diikutinya ikut membuka audisi dari agensi Korea Selatan, Vine Entertainment. Dita ikut mendaftar, meskipun sebelumnya ia pernah mengikuti banyak audisi, tetapi masih belum lolos. Akhirnya, Dita lolos audisi untuk Vine Entertainment sehingga membuatnya pindah ke Korea Selatan.

Jinny

Jinny anggota Secret Number keturunan Korea-Amerika yang debut pada 19 Mei 2020. Jinny lahir pada 20 Januari 1998. Ia pernah sebagai trainee naungan YG Entertainment. Jinny anggota pradebut Blackpink, tapi keluar dari line up terakhir. Setelah lima tahun, Jinny Park meninggalkan YG Entertainment dan berpartisipasi dalam acara survival Mnet Produce 48 sebagai trainee independen. Namun Jinny tersingkir di episode 5 setelah masuk di peringkat ke 69.

Minji

Minji lahir pada 31 Maret 1999. Pada 2016, Minji menjadi peserta di Produce 101 Season 1. Dia menduduki peringkat 71 di episode 5 dan tersingkir. Park Minji juga menjadi peserta di Produce 48 pada 2018. Dia menduduki peringkat 53 di episode 8 dan tersingkir.

Pada 18 Oktober 2021, Vine Entertainment mengumumkan Minji dan Zuu akan bergabung dengan Secret Number sebagai anggota terbaru grup. Ia debut sebagai anggota pada 27 Oktober dengan album Fire Saturday.

Rachel Farahdiba Regar, Marvela, Raden Putri turut berkontribusi dalam penulisan artikel ini

Pilihan Editor: Dita Karang Secret Number Malu Bilang Dia Jadi Viral di Indonesia