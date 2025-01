Mengenal Hwang Min Hyun, Idol-Aktor Pemain Drakor Study Group

Ia kemudian debut kembali sebagai vokalis utama WANNA ONE pada Agustus 2017 dengan mini album 1X1=1 (To Be One) di bawah Swing Entertainment. Grup tersebut berakhir pada Januari 2019 setelah menyelesaikan kontraknya selama 1,5 tahun dan mengadakan konser terakhir.

Setelah kembali ke Pledis, Hwang Min Hyun memulai debut teaternya pada 2019 melalui musikal Marie Antoinette dan debut akting dalam web drama Live On pada 2020. Beberapa drama yang pernah dimainkannya adalah Alchemy of Souls, Alchemy of Souls: Light and Shadow, dan My Lovely Liar.