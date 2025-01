Mengenal Jo Yu Ri yang Mendapat Tawaran Pemeran Drakor Variety

Jo Yu Ri dikenal sebagai penulis lagu dan komposer. Salah satu karyanya, Someday Our Night Will Pass, termasuk dalam album ketiga Iz*One bertajuk BloomIZ yang dirilis pada 2020. Grup ini mendapat popularitas internasional hingga akhirnya dinyatakan bubar pada April 2021 setelah kontrak eksklusif mereka berakhir.

Pada 2022, ia meluncurkan album mini pertama Op.22 Y-Waltz: in Major dan Op.22 Y-Waltz: in Minor. Jo Yu Ri kembali merilis album mini Love All pada Agustus 2023.