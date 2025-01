Dibintangi Park Seo Joon: Simak Sinopsis Waiting for Gyeongdo

TEMPO.CO , Jakarta - Park Seo Joon akan membintangi drama romantis komedi Waiting for Gyeongdo. Dikutip dari Soompi pada Senin, 6 Januari 2025, tim produksi sudah mengonfirmasi keterlibatan Park Seo Joon dalam drama baru JTBC tersebut. Park Seo Joon akan berperan sebagai Lee Gyeong Do reporter hiburan untuk Dongwoon Ilbo.

Drakor Waiting for Gyeongdo akan disutradarai oleh Lim Hyun Wook yang sebelumnya menggarap King the Land, Flower Crew: Joseon Marriage Agency, dan Life. Naskahnya ditulis oleh Yoo Young Ah yang dikenal lewat karya seperti Thirty-Nine dan Divorce Attorney Shin.

Dikutip dari Antara, Waiting for Gyeongdo bercerita tentang Lee Gyeong Do dan Seo Ji Woo, yang saling jatuh cinta ketika berusia 20 tahun. Mereka bertemu kembali pada saat yang tak terduga dengan rangkaian cerita romansa dan humor.

Dikutip dari My Drama List, Lee Gyeong Do karakter yang rendah hati dan sifatnya menyenangkan. Namun, tekanan sebagai pekerja kantoran membuat kepribadiannya menjadi kacau dan setelah dia bertemu kembali dengan mantan pacarnya, Seo Ji Woo. Pertemuan ini setelah suami Seo Ji Woo ketahuan berselingkuh. Drakor ini akan mengikuti kisah cinta mereka yang rumit dengan alur yang bergantian antara masa kini dan kilas balik pada masa kuliah ketika masih saling menjalin hubungan.

Park Seo Joon mendapat tawaran peran tersebut dari sutradara Im Hyun, dikutip dari TV Daily pada 8 Juli 2024. Park Seo Joon dalam Waiting for Gyeongdo kembali membintangi drama genre komedi romantis atau rom-com setelah tujuh tahun. Ia pernah membintangi genre tersebut dalam drama What's Wrong with Secretary Kim pada 2018.

Sebelumnya dikabarkan, Park Seo Joon akan mendapat peran Waiting for Gyeongdo bersama aktris Won Ji An. Aktris tersebut telah ditawari peran sebagai pemeran utama perempuan Waiting for Gyeongdo sebagai Seo Ji Woo, dilaporkan Donga pada 3 Januari 2025. Menurut agensinya, Won Ji An sedang meninjau tawaran peran tersebut.