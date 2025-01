Mengenal Sebastian Stan Aktor Pemeran Donald Trump yang Masuk Nominasi Oscar 2025

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Sebastian Stan masuk daftar nominasi penerima Piala Oscar 2025 karena perannya sebagai Donald Trump muda dalam film The Apprentice. Laporan The Hollywood Reporter, Kamis, 23 Januari 2025, Stan bersaing untuk mendapat penghargaan bagi aktor terbaik dalam ajang Academy Awards ke-97 dengan aktor Adrien Brody (The Brutalist), Timothee Chalamet (A Complete Unknown), Colman Domingo (Sing Sing), dan Ralph Fiennes (Conclave), dikutip dari Antara

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Film The Apprentice dirilis oleh Briarcliff Entertainment pada Oktober 2024. Meski tidak mendapat respons bagus di box office film ini masuk dua nominasi Academy Awards 2025.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Profil Sebastian Stan

Dikutip dari Britannica, Sebastian Stan lahir di Constana, Rumania pada 13 Agustus 1982. Ia aktor Amerika kelahiran Rumania yang terkenal karena perannya sebagai James Buchanan (Bucky) Barnes The Winter Soldier dalam film dan serial televisi Marvel Cinematic Universe.

Karier aktingnya dimulai saat berada di Austria, saat ia berperan sebagai Kid in Subway dalam film tahun 1994, 71 Fragmente einer Chronologie des Zufalls atau 71 Fragments of a Chronology of Chance. Tahun itu, Stan dan ibunya pindah ke daerah Rockland, New York.

Stan bersekolah di Mason Gross School of the Arts di Rutgers University di New Brunswick, New Jersey, dan lulus pada 2005 dengan gelar sarjana teater. Program gelarnya meliputi studi di Rutgers Conservatory di Shakespeare's Globe Theatre di London.

Stan mulai mendapat pekerjaan tetap di televisi dan film pada 2003, termasuk dengan peran sebagai penembak jitu remaja dalam sebuah episode Law & Order berjudul Sheltered. Dia muncul dalam versi film dari drama Off-Broadway Tony & Tina's Wedding (2004) dan dalam film Red Doors (2005).

Stan menerima tawaran besarnya pada 2011, ketika ia berperan sebagai James Buchanan (Bucky) Barnes di Captain America: The First Avenger, memulainya di jalur utama Marvel Cinematic Universe. Itu membawanya ke peran utama sebagai The Winter Soldier di Captain America: The Winter Soldier (2014), serta penampilan di Ant-Man (2015), Captain America: Civil War (2016), Black Panther (2018), Avengers : Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019), dan serial televisi The Falcon and The Winter Soldier (2021). Ia juga mengisi suara dalam permainan video Captain America: Super Soldier (2011) dan dua episode serial animasi Marvel What If…? (2021).

Stan salah satu aktor paling multitalenta di generasinya. Ia telah memerankan banyak tokoh kehidupan nyata. Yang paling baru, ia berperan sebagai CEO Robinhood Markets Vladimir Tenev dalam Dumb Money (2023).

Dia juga disorot atas peran sebagai Tommy Lee, pasangan dari aktris Pamela Anderson di Pam & Tommy (2022). Ia muncul sebagai Jeff Gilooly, pasangan kasar dari skater ternama Tonya Harding, di I, Tonya (2017).