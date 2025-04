Menjelajahi Ma Wan 1868 Destinasi Wisata Baru di Hong Kong

Seperti dilansir dari Travel and Leisure Asia, Ma Wan 1868 memiliki luas hampir 500 ribu kaki persegi dan merupakan situs konservasi budaya serta pariwisata dan ritel. Bangunan-bangunannya dihiasi eksterior berwarna-warni, dengan pemandangan Lantau Link dan Kap Shui Mun yang menakjubkan. Wisatawan dapat mengikuti beragam kegiatan budaya, termasuk pembuatan tembikar, kerajinan logam, penenunan dan pewarnaan kain.

Seperti dilansir dari Dimsum Daily, atraksi Farm the City berkolaborasi dengan sekolah-sekolah lokal untuk menyediakan pengalaman pendidikan yang menghubungkan siswa dengan makanan dan alam. Sedangkan Island Hill yang terletak di puncak Ma Wan 1868, menawarkan berbagai pilihan berkemah untuk dua hingga empat orang, dilengkapi dengan fasilitas berkemah mewah, menjadikannya tempat liburan ideal bagi pecinta alam. Bahkan ada kegiatan mengamati bintang yang direncanakan untuk tamu hotel dan peserta berkemah.

Sedangkan untuk pecinta sejarah, daerah ini memiliki sejarah budaya yang menarik, khususnya sejarah tempat pembakaran kapur Dinasti Tang dan tempat pembakaran batu bata Dinasti Qing. Wisatawan juga dapat menyusuri jalan kenangan di Bangunan Bersejarah Kelas III Kuil Tin Hau, Aula Studi Fong Yuen, atau kunjungi Stone Tablets of the Old Kowloon Customs.

Cara menuju Ma Wan 1868

Kalau tertarik mengunjungi destinasi wisata baru ini, wisatawan dapat menggunakan feri dari Dermaga Pusat No. 2 ke Park Island selama 25 menit. Ada juga layanan feri yang tersedia dari Dermaga Tseun Wan yang berjarak 15 menit. Jalan kaki dari Dermaga Park Island ke Ma Wan 1868 memakan waktu sekitar 20 menit. Tapi kalau ingin menghemat tenaga bisa juga menggunakan taksi langsung menuju lokasi.