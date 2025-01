Nafa Urbach Unggah Foto, Zack Lee: Cantik Luar Biasa

TEMPO.CO, Jakarta -Rumah tangga Nafa Urbach dan Zack Lee resmi berakhir pada 23 Oktober 2017 lalu. Namun, tampaknya kedekatan di antara keduanya belum sepenuhnya hilang. Beberapa hari lalu, kebersamaan Nafa Urbach dan Zack Lee terekam melalui akun Instagram. Keduanya terlihat asyik menemani buah hati mereka, Mikhaila Lee Juwono di taman bermain.



Baca: Demi Anak, Nafa Urbach Reuni dengan Zack Lee



Kali ini, Zack Lee turut memberikan pujian untuk mantan istrinya tersebut. Bermula dari unggahan foto Nafa Urbach yang memamerkan tubuh indahnya dengan mengenakan pakaian serba hitam."back in shape to 5 more kg to go #semangat #dietketat #moveonnafa," tulis Nafa Urbach di keterangan fotonya pada Senin, 6 November 2017. Nafa Urbach. INSTAGRAM