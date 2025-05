Nikita Mirzani: Masih Ada Enggak Laki-laki yang Mau?

TEMPO.CO, Jakarta - Selebritas Nikita Mirzani tidak berani berspekulasi soal jodoh setelah ditangkap Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI di sebuah hotel mewah atas dugaan terlibat praktek prostitusi artis.



Akibat kasus itu, Nikita takut bakal susah mencari suami. Janda dua anak itu pun mulai ragu, apakah masih ada pria yang mau mendekatinya lagi setelah dikabarkan terlibat prostitusi artis.







"Enggak tahu, deh, kalau sudah ada gosip kayak gini, masih ada enggak laki-laki yang mau?" ujar Nikita di Pantai Indah Kapuk, Jakarta, beberapa hari lalu.



Meski demikian, dia tetap berdoa dan berharap mendapat pria yang baik setelah kasus prostitusi artis ini diselesaikannya.









"Mudah-mudahan, ya. Kalau dilihat dari beberapa artis yang kasusnya lebih parah, mereka tetap dapat laki-laki. Butuh waktu, ya. Time will tell everything," tuturnya.



