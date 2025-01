Ochi Rosdiana Terima Lamaran Luthfi Arif Adianto: Kamu Hal Terbaik yang Tak Kurencanakan

Pilihan Editor: Jessica Jane Dilamar Erwin Phang, Cinta Pertama yang Jadi Pelabuhan Terakhir

Ochi mengunggah sejumlah foto momen ketika dilamar Luthfi. “I said 'YES' to everything with you. You are the best thing I never planned (Aku berkata 'IYA' pada semua hal yang berhubungan denganmu. Kamu adalah hal terbaik yang tidak pernah aku rencanakan),” tulis Ochi pada keterangannya, menunjukan bahwa ia menerima lamaran sang kekasih.

Berdasarkan keterangan dari unggahan tersebut, Ochi dilamar pada Ahad, 19 Januari 2025, namun momen tersebut baru diungkapkan ke publik dua hari kemudian.

Ochi Rosdiana Dapat Kejutan dari Sang Kekasih

Pada potret yang diunggah, Ochi dilamar di sebuah panggung dengan hiasan bunga dan tulisan “Will You Marry Me? (maukah kamu menikah denganku?)” dari lampu hias di belakangnya. Terlihat Ochi yang memegang kain hitam pada halaman kedua di unggahan Instagramnya. Diduga kain tersebut sebelumnya digunakan untuk menutup matanya sebelum akhirnya ia buka dan sang kekasih, Luthfi Arif, menyodorkan cincin. Ochi dan Luthfi terlihat tertawa bahagia.

Kabar bahagia ini pun mendapat respon baik dari para penggemar. Mereka ikut mengucapkan selamat kepada pasangan tersebut melalui kolom komentar Instagram. “Loh kak Ochi baru mau nikah? Kayanya dulu pernah liat postingan nikah gak sih? Eh apa sinetron yakkk? Btw Congrats ya kak”

Ochi Rosdiana Pernah Dilamar Sebelumnya

Sebelumnya, Ochi juga pernah dilamar pada 2021 silam oleh Dewa, mantan kekasihnya. Saat itu, pemeran Friska dalam sinetron Buku Harian Seorang Istri tersebut diberikan kejutan oleh Dewa dan teman-temannya dengan penuh haru. Saat itu pun Ochi menerima lamaran dari Dewa.

Ochi dengan perasaan bahagia menunjukkan cincin yang melingkar di jari manisnya setelah dilamar Dewa. Sammy Simorangkir dan pasangannya, serta sejumlah artis yang merupakan sahabat Ochi Seperti Natasha Wilona, Ersya Aurel hingga Marsha Aruan pun hadir di acara lamaran tersebut.

Namun tanpa ada penjelasan lebih lanjut, momen lamaran tersebut dihapus dari akun Instagramnya. Ia pun tak pernah lagi memamerkan kebersamaan dengan pria bernama Dewa tersebut.

Perjalanan Karier Ochi Rosdiana

Perempuan dengan nama asli Neneng Rosediana ini memulai kariernya di dunia bermain peran pada 2008 dengan berperan sebagai Nyingnying di sinetron Ronaldowati. Saat itu dirinya baru berumur sembilan tahun.

Menginjak usia remaja ia pun mengikuti audisi dan lolos sebagai member JKT48 pada 2011. Ia menjadi generasi pertama dari girl band tersebut. Setelah keluar dari JKT48 pada 2012 ia pun melanjutkan kariernya dan mendapat banyak tawaran untuk membintangi sinetron.

Ia membintangi banyak sinetron hits seperti 7 Manusia Harimau, Anak Menteng, Anak Langit, Cinta Kedua, hingga Orang Ketiga. Tercatat dirinya sudah membintangi 17 judul sinetron sejak ia keluar dari JKT48. Tidak hanya sebagai protagonis, berbagai peran telah dimainkannya. Ia juga membintangi beberapa FTV, seperti di Anakku Bukan Penebus Dosa Masa Lalu hingga Catatan Harianku: Luka Cinta.

Tidak hanya mengejar karier, perempuan kelahiran 1999 itu juga tidak melupakan pendidikannya. Ia telah meraih gelar sarjananya di usia 24 tahun. Berhasil menyelesaikan studinya dari jurusan Ilmu Komunikasi di London School of Public Relations (LSPR) Jakarta. Diketahui bahwa dirinya mengambil kuliah secara daring sehingga ia bisa membagi waktu selama ia syuting.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

Pilihan Editor: 7 Tahun Berpacaran, Amanda Rawles Dilamar Adriel Susanteo di Danau Como Italia