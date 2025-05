TEMPO.CO, Jakarta - Malam perhelatan Academy Award ke-87 di Dolby Theater, Hollywood, Los Angeles membawa kebahagiaan kepada hadirin pada acara tersebut. Bukan saja para aktor atau aktris pemenang penghargaan, tapi juga beberapa aktor dan pesohor. Salah satunya adalah pembawa acara Oprah Winfrey. Perempuan ini rupanya juga ikut kebagian piala tersebut.



Meski tak berakting pada tahun ini, pembawa acara kondang Oprah Winfrey juga membawa pulang patung piala Oscar. Aktor lain yang juga ikut kebagian patung itu adalah aktor Clint East Wood dan Channing Tatum. Tapi jangan salah, patung penghargaan ini adalah patung Piala Oscar bohong-bohongan yang dibagi-bagikan saat Tegan dan Sara serta Lonely Island Oscar beraksi.



Mereka beraksi sambil menyanyikan Everything Is Awesome, lagu dari The Lego Movie. Para penari latar berdandan mengenakan kostum yang berwarna menyolok, dari karakter yang ada di film Lego seperti Batman, pekerja konstruksi, dan koboi.



Oprah semula terlihat kaget dan agak bingung menerima patung bercat kuning emas itu. Dia terlihat senang dengan menunjukkan ekspresi mata yang terbelalak dan mulutnya menganga. Aktor Canning Tatum juga ikut kebagian patung Oscar bohongan itu. Dia terlihat senang tapi tidak menunjukkan ekspresi yang berlebihan dan antusias.



Film besutan Phil Lord, Christopher Miller ini sayangnya tidak masuk dalam nomine Academy Awards tahun ini. Film yang juga dibintangi oleh Will Arnett ini menjadi terbaik di ajang penghargaan Bafta 2015 di Ingris mengalahkan The Big Hero, dan The Boxtrolls. The Lego juga masuk nomine di Golden Globe bersama Big Hero 6, The Book of Life, The Boxtrolls dan How To Train The Dragon 2 yang menjadi pemenangnya.



RATNANING ASIH|DIAN Y|HOLLYWOODREPORTER| VARIETY