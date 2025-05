TEMPO.CO, Los Angles- Milena Canonero memenangi penghargaan kostum terbaik dalam Academy Awards ke-87 lewat film The Grand Budapest Hotel. Film ini dinominasikan dalam delapan kategori di acara tahunan yang juga disebut dengan Oscar Awards ini.



Milena menyingkirkan empat pesaingnya, yaitu perancang busana Inherent Vice, Into the Woods, Maleficent, dan Mr. Turner. Milena merupakan perancang busana kelahiran Turin, Italia.



Dia terakhir meraih piala kategori ini pada 2007. Saat itu dia menjadi perancang busana film Maria Antoinette.



The Grand Budapest Hotel juga memenangi penghargaan tata rias dan rambut terbaik. Dalam kategori ini, film yang disutradarai Wes Anderson tersebut menyisihkan Foxcatcher danGuardians of the Galaxy.



