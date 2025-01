Pameran Hari Jadi Buku Harry Potter Segera Digelar

TEMPO.CO , Inggris - The British Library akan segera menggelar pameran Harry Potter: A History of Magic mulai 20 Oktober 2017 sampai 28 Februari 2018

Pameran ini hadir sebagai bagian dari perayaan 20 tahun terbitnya buku Harry Potter and the Philosopher’s Stone dan akan dipenuhi lebih dari 100 artefak menakjubkan yang bertema dunia sihir.

Pameran akan bertema seputar kelas Hogwarts, dengan setiap ruangan dipenuhi artefak yang mewakili subyek yang berbeda, seperti Defense Against the Dark Arts, Herbology, dan Divination. Salah satunya, ruang Divination akan menampilkan seperangkat tulang oracle kuno yang digunakan sebagai bentuk peramal kehidupan nyata.

Pottermore juga menerbitkan dua e-book resmi: Harry Potter–A History of Magic dan Harry Potter–A Journey Through the History of Magic. Buku-buku itu memberikan panduan, fakta menyenangkan Harry Potter, dan beragam informasi artefak pameran, sehingga para penggemar dapat menikmati lebih, meski tak turut hadir. Versi fisik juga akan tersedia dalam bentuk cetak dari Bloomsbury.



JENNY WIRAHADI | POTTERMORE