Pangeran Harry Terancam Dideportasi dari AS, Trump Diminta Buka Dokumen Imigrasi

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat ini terseret dalam kontroversi yang melibatkan Pangeran Harry. Ia didesak untuk membuka dokumen imigrasi Duke of Sussex, yang disebut-sebut menyimpan rahasia besar. The Heritage Foundation, lembaga think thank yang berbasis di Washington mengajukan tuntutan hukum untuk mengetahui apakah Harry menyembunyikan riwayat penggunaan narkoba saat mengajukan visa.