Pariwisata Inklusif Dubai Raih Certified Autism Destination

Certified Autism Destination™ diberikan oleh International Board of Credentialing and Continuing Education Standards atau IBCCES, lembaga terkemuka dalam pelatihan autisme dan sensitivitas sensorik.

Issam Kazim, CEO Dubai Corporation for Tourism and Commerce Marketing atau DCTCM, bagian dari Dubai Departement of Econony and Tourism atau DET mengatakan pengakuan Dubai sebagai Certified Autism Destination™ menjadi tonggak penting untuk meningkatkan pengalaman di Dubai bagi semua penduduk dan pengujung dengan meprioritaskan aksesibilitas.