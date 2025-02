Park Ha Na akan Menikah dengan Pelatih Basket Kim Tae Sul Juni 2025

Pilihan Editor: 5 Drama Korea yang Dibintangi Park Ha Na, Bintang My Merry Marriage

"Memang benar dia akan menikah dengan Kim Tae Sul pada tanggal 21 Juni," kata agensi Park Ha Na, FN Entertainment pada Selasa, 11 Februari 2025, dikutip Soompi. Pernyataan tersebut dikeluarkan setelah Xports News mengabarkannya pertama kali.

Awal Hubungan Park Ha Na dan Kim Tae Sul

Keduanya pertama kali berkenalan di sebuah pertemuan. Mereka semakin dekat seiring berjalannya waktu. Park Ha Na dan Kim Tae Sul memiliki hobi yang sama, yaitu bermain golf. Hal tersebut semakin memperkuat hubungan mereka. Setelah berkencan sekitar satu tahun, mereka memutuskan untuk menikah.

"Saat bersamanya, saya mendapati diri saya tersenyum setiap hari. Dari pada mencari kehidupan yang glamor, kami adalah tipe yang menikmati momen-momen kecil yang membahagiakan," ujar Park Ha Na kepada Hankook Ilboo.

Alasan Park Ha Na Memutuskan untuk Menikah

Park Ha Na mengungkapkan alasannya menikah dengan Kim Tae Sul. "Saya memutuskan untuk menikah karena kami bahagia dan menemukan kesenangan bersama," ungkap Park Ha Na.

Saat pasangan ini akan memulai babak baru, Park Ha Na mengungkapkan kegembiraannya. Aktris berusia 39 tahun tersebut mengaku ingin membangun keluarga bahagia sambil terus melakukan yang terbaik sebagai seorang aktris.

“Kami mempunyai sikap positif yang serupa terhadap kehidupan, jadi tidak ada ruang untuk wacana di sana. Saya senang dan bersyukur karena banyak hal hebat yang terjadi sejak berjanji untuk menikah,” kata Park Ha Na.

Berbicara tentang kekasihnya, Park Ha Na mengatakan bahwa Kim Tae Sul adalah sosok pria yang sangat dewasa dan terhormat. "Di atas segalanya, kebaikannya adalah salah satu kualitas terbesarnya," ujar Park Ha Na.

Orang-orang yang dekat dengan pasangan tersebut mengatakan bahwa mereka selalu memperhatikan satu sama lain dengan penuh kasih sayang. "Kepribadian Park yang ceria dan menawan serta sikap Kim yang tenang dan dapat diandalkan menjadikan mereka pasangan yang sempurna,” ujar mereka.

Park Ha Na Tetap akan Berkarier Setelah Menikah

Meskipun akan segera menikah, Park Ha Na meyakinkan para penggemar bahwa dirinya akan tetap melanjutkan kariernya di dunia seni peran. "Kami menghormati dan mendukung pekerjaan satu sama lain. Bahkan setelah menikah, saya berencana untuk menyapa penggemar melalui proyek-proyek yang hebat," ungkapnya.

Park Ha Na memulai debutnya sebagai penyanyi pada 2003, sebelum beralih ke akting. Sejak saat itu, ia telah membintangi drama 12 Signs of Love, A Hundred Years Legacy, Empress Ki, Apgujeong Midnight Sun, Still Loving You dan The Promise di KBS, serta Fatal Promise di KBS2, Young Lady and Gentleman, dan Vengeance of the Bride.

Saat ini, ia memainkan peran utama Maeng Gong Hee di My Merry Marriage dan baru-baru ini memenangkan KBS Drama Award untuk Aktris Terbaik dalam kategori drama harian. Dia juga merupakan anggota FC Actionista di acara hiburan Kick a Goal.

Profil Kim Tae Sul

Kim Tae Sul lahir pada 1984, setahun lebih tua dari Park Ha Na. Kim Tae Sul merupakan lulusan Universitas Yonsei, mendapat pengakuan sebagai ahli bola basket di sekolah menengah dan bergabung dengan Seoul SK Knights pada 2007.

Selama bertahun-tahun, ia bermain untuk beberapa tim diantarnya Anyang KGC, Jeonju KCC Egis, Seoul Samsung Thunders dan Wonju DB Promy. Ia juga meraih medali emas di Asian Games Incheon 2017 sebagai anggota tim bola basket nasional Korea.

Setelah pensiun pada 2021, Kim Tae Sul bekerja sebagai komentator basket dan mendapatkan pengakuan melalui penampilannya di acara varietas olahraga JTBC. Kemudian tahun lalu, dirinya ditunjuk sebagai pelatih kepala Goyang Sono Skygunners.

SOFWA NAJLA TSABITA SUNANTO

