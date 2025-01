Penyanyi Korea Selatan, Thunder, Akan Ikut Ramaikan JFW 2017

TEMPO.CO, Jakarta - Korea Creative Content Agency (KOCCA) Indonesia kembali turut serta dalam Jakarta Fashion Week (JFW) tahun ini. Selain diisi fashion show, panggung K-Invasion akan diramaikan penampilan grup K-pop cover dance, Code DC, dan idola K-pop, Thunder (mantan personel MBLAQ).



KOCCA Indonesia akan membawa dua label Korea Selatan, yaitu Daily Mirror dan August Alive. Kedua label tersebut akan menampilkan koleksi terbaru mereka di panggung fashion show bertajuk K-INVASION pada Rabu, 25 Oktober 2017, pukul 17.00, di Fashion Atrium Senayan City.



KOCCA Indonesia juga menjembatani pertemuan kedua label tersebut dengan pelaku usaha retail lokal untuk membuka peluang kerja sama bisnis.



Dalam keterangan tertulis KOCCA Indonesia yang diterima di Jakarta, Rabu, Kim Nam-gol, Regional Director KOCCA Indonesia, menyampaikan momen ini tidak lepas dari Hallyu (Korean wave) yang berkembang di Indonesia.



Daily Mirror berdiri sejak 2014 dan dikembangkan desainer muda bertalenta, Kim Ju-han. Dengan kekhasan desain yang moderat dan pengaturan warna, brand ini menjadi favorit bintang Korea, seperti penyanyi IU dan Dasom.



Di Jakarta Fashion Week 2018, Daily Mirror akan menampilkan koleksi 2018 S/S dengan tema “A Summer’s Christmas”, yang terinspirasi dari harapan atau hadiah yang diinginkan saat kecil dan apa yang diinginkan jika melihat ke masa sekarang.



Sementara itu, August Alive merupakan label yang digawangi desainer Park Se-jin. Berdiri sejak 2015, August Alive merupakan brand langganan artis-artis Korea, seperti Kang Ye-won.



Pada kedatangan pertamanya di Indonesia, August Alive menyiapkan koleksi bertema "More Contain" di JFW 2017. Koleksi ini menyimpan cerita baru yang lebih beragam dan energik, serta ditampilkan dengan look modern kontemporer yang dikembangkan dengan indah.