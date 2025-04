Pihak Justin Bieber Angkat Bicara Soal Utang Jutaan Dolar

TEMPO.CO, Jakarta - Justin Bieber dituduh memiliki utang jutaan dolar setelah membatalkan Justice World Tour. Penyanyi tersebut telah membantah kabar yang mengklaim Justin Bieber bangkrut melalui pernyataan yang dirilis timnya.



Dalam tulisan yang diterbitkan oleh The Hollywood Reporter pada Rabu, 16 April 2025, seorang mantan karyawan dari tim Justin Bieber mengklaim bintang itu terlilit utang jutaan dolar setelah ia menunda hingga akhirnya membatalkan Justice World Tour-nya karena masalah kesehatan pada 2023.



Justice World Tour awalnya dijadwalkan dimulai pada 2020, namun ditunda karena pandemi. Tur dunia ini kemudian kembali mengalami penundaan pada 2022 setelah Justin Bieber didiagnosis dengan sindrom Ramsay Hunt, yang menyebabkan kelumpuhan wajah. Pada Maret 2023, ia membatalkan sisa jadwal tur tanpa batas waktu.



The Hollywood Reporter menuduh Justin Bieber tidak hanya bangkrut, tetapi juga memiliki utang sekitar 20 juta dolar AS kepada promotor AEG setelah membatalkan turnya. Hal tersebut karena ia dilaporkan diberi uang muka 40 juta dolar AS sebelum memulai tur.



Bantahan dari Justin Bieber





Pihak Justin Bieber secara tegas membantah tuduhan utang tersebut. Mereka mempertanyakan ucapan dari mantan karyawan yang tidak disebutkan identitasnya itu. "Ini hanya omong kosong yang memancing reaksi berdasarkan 'sumber' yang tidak disebutkan namanya — dan jelas tidak memiliki informasi yang memadai, kecewa karena mereka tidak lagi bekerja sama dengan Justin," kata perwakilan Justin Bieber, dikutip Daily Mail.



Mereka menilai pernyataan dari orang yang mengaku sebagai mantan karyawan Justin Bieber itu tidak berdasarkan fakta. "Sumber mana pun yang mencoba menjual cerita tentang dugaan kesulitan keuangan, tidak memahami industri hiburan atau, lebih mungkin, mencoba menggambarkan Justin dengan cara yang tidak menyenangkan, yang sama sekali tidak sesuai dengan kenyataan," ujar tim Justin Bieber.



Justin Bieber Dilanda Masalah?





Dalam beberapa bulan terakhir, Justin Bieber menjadi sorotan usai tidak sengaja berhenti mengikuti istrinya, Hailey Bieber di Instagram. Ia juga membuat khawatir setelah mengakhiri hubungan bisnisnya dengan Scooter Braun, mantan manajernya yang mengundurkan diri pada 2024.



"Ia tengah menghadapi banyak rintangan saat ini," kata seorang sumber kepada People. "Ia membuat beberapa keputusan yang sangat buruk akhir-akhir ini, yang selanjutnya memengaruhi persahabatan, keuangan, dan bisnis."



Menurut sumber tersebut, orang-orang yang pernah dekat dengan Justin Bieber, khawatir terhadap pelantun 'Never Say Never' itu. "Orang-orang khawatir tentangnya," ungkapnya.



Di antara faktor stres yang dihadapi Justin Bieber adalah persidangan Sean 'Diddy' Combs yang akan digelar pada awal Mei 2025. Justin Bieber dikaitkan dengan maestro itu pada pertengahan tahun 2010-an. Selain itu, Justin Bieber juga memutuskan hubungan dengan merek fashion Drew House.



"Saya, Justin Bieber, tidak lagi terlibat dalam merek ini. Drew House tidak mewakili saya, keluarga, atau kehidupan saya," tulisnya pada unggahan Instagram Story yang telah dihapus pada 10 April 2025. "Jika Anda ingin tampil keren dengan saya, si manusia Justin Bieber, jangan buang-buang uang untuk Drew House."



DAILY MAIL | PEOPLE | THE HOLLYWOOD REPORTER