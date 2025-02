Profil Gene Hackman, Peraih Piala Oscar yang Meninggal di Usia 95 Tahun

TEMPO.CO , Jakarta - Kabar duka datang dari aktor legendaris Hollywood peraih piala Oscar, Gene Hackman . Ia ditemukan meninggal bersama istrinya, pianis Betsy Arakawa, dan anjing peliharaannya pada Rabu sore, 26 Februari 2025 di rumahnya di Santa Fe, New Mexico.

Menurut laporan BBC , Sheriff Santa Fe County yang merupakan kepala penegak hukum di wilayah negara bagian New Mexico memberikan pernyataan bahwa memang benar Gene Hackman dan istrinya ditemukan meninggal. “Penyelidikan sedang berlangsung, namun saat ini kami tidak yakin bahwa penyebabnya karena tindak pidana,” ucapnya.

Gene Hackman meninggal pada usia 95 tahun, sedangkan istrinya, Betsy Arakawa berusia 64 tahun. Selama kariernya, ia pernah memenangkan Piala Oscar untuk kategori aktor terbaik atas perannya sebagai Jimmy dalam film The French Connection .

Setelah keluar dari militer dan pindah ke New York, ia mempelajari jurnalisme dan produksi TV di Universitas Illinois. Namun, ia kemudian berubah haluan dan ingin mempelajari dunia akting dengan bergabung di Pasadena Playhouse di California.

Namanya mulai dikenal secara luas pada 1970 saat ia berperan menjadi detektif Jimmy ‘Popeye’ Doyle dalam film The French Connection. Berkat perannya yang apik di film The French Connection , ia pun memenangkan Oscar pertamanya sebagai aktor terbaik.

Mengutip dari ABC News, sejak kariernya dari 1970 hingga 2004, Gene Hackman telah membintangi 67 film. Ia bahkan disebut sebagai salah satu aktor hollywood paling produktif. Salah satu penampilan terbaiknya saat membintangi film thriller The Conversation pada 1974 garapan Francis Ford Coppola.

Gene Hackman memutuskan pensiun dari dunia akting pada 2004 setelah menyelesaikan proyek film Welcome to Mooseport bersama Ray Romano.

Pada 1991, ia menikah dengan pianis klasik, Betsy Arakawa yang usianya 30 tahun lebih muda. Perbedaan usia yang jauh tidak menjadi penghalang antara Hackman dan istrinya untuk saling mencintai. Cinta mereka dibuktikan dengan selalu bersama hingga maut memisahkan.

Masa Pensiun Hackman

Dari laporan ABC News, diketahui Gene Hackman menghabiskan masa pensiunnya dengan menulis novel. Ia jarang tampil di publik dan lebih menyukai tinggal di rumahnya di Santa Fe, New Mexico bersama istrinya, Betsy Arakawa. Pada 2008, ia muncul dalam sebuah episode acara Food Network Diners, Drive-Ins and Dives sebagai seorang pelanggan dari restoran di Santa Fe.