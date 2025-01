Profil Heo Nam Jun, Bintang When the Phone Rings dan When the Stars Gossip

TEMPO.CO , Jakarta - Peran Heo Nam Jun dalam drama Korea yang sedang naik daun, When the Phone Rings mencuri perhatian warganet. Ia pun meraih penghargaan dari MBC sebagai Best New Actor atau Aktor Pendatang Baru Terbaik.

Aktor asal Korea Selatan kelahiran 9 Juni 1993, Heo Nam Jun berada di bawah naungan agensi H.Solid. Pria yang memiliki tinggi badan 180 sentimeter ini melakukan debut aktingnya di film The First Shot pada 2019 dan debut TV pertamanya melalui drama OCN berjudul Missing: The Other Side. Sebelum terjun dalam dunia seni peran, ia menempuh pendidikan di Departemen Akting di Universitas Sungkyunkwan.



Deretan Drama yang Dibintangi Heo Nam Jun





Nama Heo Nam Jun mulai dikenal setelah membintangi drama Snowdrop. Ia juga membintangi drama The Matchmakers, The Impossible Heir, dan Your Honor.



When the Phone Rings menjadi drama Korea yang baru-baru ini ia bintangi dan mencuri banyak perhatian warganet. Berdasarkan novel web populer, When the Phone Rings menceritakan kisah Baek Sa Eon (Yoo Yeon Seok) dan Hong Hee Joo (Chae Soo Bin), pasangan yang menikah dalam perjodohan rahasia—dan romansa yang berkembang di antara mereka setelahnya panggilan telepon mengancam.



Dalam drama tersebut Heo Nam Jun berperan sebagai Ji Sang Woo, seorang psikiater dan pembuat konten yang berfokus pada misteri dengan 200.000 pelanggan atau subcribers. Dia berteman dengan Hong Hee Joo dan menjadi sukarelawan untuk layanan bahasa isyarat selama masa kuliahnya. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan kewaspadaan pada Baek Sa Eon.



Heo Nam Jun mengungkapkan alasannya memilih drama ini, dengan mengatakan, “Saya telah bertemu dengan sutradara dan saya sangat menikmati percakapan kami dan berpikir bahwa kami sangat komunikatif. Inilah sebabnya saya memutuskan untuk mengambil peran tersebut," dikutip dari Soompi.