When The Stars Gossip Tayang Malam Ini, Drama Baru Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin

TEMPO.CO , Jakarta - Drama Korea When the Stars Gossip akan tayang mulai Sabtu, 4 Januari 2025 di tvN dan Netflix. Lee Min Ho dan Gong Hyo Jin yang menjadi pemeran utama dari serial berlatar luar angkasa ini.

When the Stars Gossip bercerita tentang kisah cinta yang tidak biasa antara Komandan Eve Kim (Gong Hyo Jin), yang bekerja di stasiun luar angkasa, dan Gong Ryong (Lee Min Ho), dokter kandungan yang menjadi turis di stasiun luar angkasa yang datang dengan misi rahasia.



Megutip dari Soompi, ekspedisi yang diikuti Gong Ryong melibatkan penelitian menggunakan lalat buah dan tikus laboratorium. Sebagai pendatang baru, Gong Ryong berjuang untuk beradaptasi dengan gravitasi nol. Eve Kim memberi peringatan supaya Gong Ryong tidak menyentuh apa pun dan tetap diam. Namun, rupanya Gong Ryong sudah menjelajahi setiap titik stasiun luar angkasa.



Gong Ryong memiliki alasan melakukan itu. Meskipun bergabung dengan ekspedisi dengan berpura-pura menjadi turis, Gong Ryong sebenarnya sedang mencari sesuatu sebagai bagian dari misi rahasia. "Aku tidak datang ke sini untuk bertamasya," kata Gong Ryong dalam trailer yang dibagikan tvN.



Eve Kim kemudian mulai curiga ada yang tidak beres dan memutuskan untuk mengungkap semuanya. "Apakah kamu ingin mati? Aku akan mengirimmu kembali ke Bumi apa pun yang terjadi," kata Eve Kim. Tetap bersikeras, Gong Ryong menyatakan, "Aku tidak akan pulang dengan tangan hampa."