When the Phone Rings Episode 12: Akhir Kisah Cinta Baek Sa Eon dan Hong Hee Joo

Pilihan Editor: Rating Drakor When The Phone Rings Naik Menjelang Episode Terakhir Dalam akhir episode 11 yang tayang kemarin, Baek Sa Eon terlihat sangat sedih usai dibisikkan sesuatu oleh penculik Hong Hee Joo. Setelah kejadian itu, Baek Sa Eon menghilang dan pergi meninggalkan Hong Hee Joo. Selama beberapa bulan, karakter yang diperankan oleh Chae Soo Bin itu berusaha menghubungi nomor ponsel Baek Sa Eon namun tak kunjung mendapatkan jawaban. "Kita akan segera memasuki akhir kisah cinta Sa Eon dan Hee Joo, yang telah saling mencintai selama lebih dari 20 tahun. Untuk mengetahui bagaimana kisah mereka berakhir, pastikan untuk menyaksikan episode terakhirnya," kata tim produksi When the Phone Rings, dikutip Soompi .

Chae Soo Bin dalam drama When the Phone Rings. Foto: Instagram/@mbcdrama_now



Cuplikan berikutnya, Hong Hee Joo didatangi oleh kakak tirinya Hong In Ah (Han Jae Yi). Belum diketahui pasti apa yang dibicarakan Hong In Ah kepada Hong Hee Joo, namun sepertinya serius. Hong Hee Joo menangis sambil memegang tangan Hong In Ah.



Hong Hee Joo tampak jelas berusaha melakukan berbagai cara untuk bisa menemukan Baek Sa Eon. Ia menemui teman dekat Baek Sa Eon, Jang Hyuk Jin (Ko Sang Ho) yang berprofesi sebagai wartawan. Selain itu, Hong Hee Joo juga mengunjungi mantan anak buah Baek Sa Eon, Park Do Jae (Choi Woo Jin) yang mendekam di penjara.



"Kau adalah orang yang paling sering berbicara dengannya. Apa pun itu, apakah ada hal yang kau ingat dari seluruh percakapan kalian? Beritahu aku," kata Hong Hee Joo. "Dia pernah berkata dia akan menghilang seperti debu. Setelah balas dendam selesai dan begitu seluruh tujuannya tercapai, dia akan menghancurkan dirinya sendiri," ujar Park Do Jae.



Yoo Yeon Seok Isi Soundtrack When the Phone Rings





Bersamaan dengan episode terakhir, soundtrack When the Phone Rings yang dinyanyikan oleh Yoo Yeon Seok berjudul 'Say My Name' juga akan dirilis pada Sabtu, 4 Januari 2025. Melansir dari SportsKeeda, lagu tersebut berisi tentang curahan perasaan Baek Sa Eon terhadap Hong Hee Joo, di mana dalam cerita keduanya adalah cinta pertama sejak kecil.



Yoo Yeon Seok juga berpartisipasi dalam penulisan lirik lagu ini. Matahari terbenam menjadi tema utama dalam lagu tersebut. Dalam cerita When the Phone Rings, Baek Sa Eon menggunakan pemandangan matahari terbenam sebagai latar layar ponselnya. Saat masih kecil, Baek Sa Eon pernah menyebut pipi Hong Hee Joo merah seperti matahari terbenam.