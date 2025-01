Profil Hideo Kojima: Perancang Game Metal Gear Solid

TEMPO.CO , Jakarta - Hideo Kojima perancang game Metal Gear mengatakan proses produksi dua proyek terbarunya terpaksa ditunda akibat aksi pemogokan aktor pengisi suara. Laporan IGN pada Sabtu, 4 Januari 2025, dikutip Antara Kojima mengatakan bahwa perusahaan pengembang game Kojima Production terpaksa menunda pencarian aktor serta syuting proyek terbitan Xbox bertajuk OD pada separuh kedua tahun 2024. Ini karena aksi mogok para aktor yang tergabung dalam Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA) sejak Juli 2023.

Hideo Kojima memulai karier profesionalnya di Konami. Ia bergabung sebagai pengembang game untuk konsol MSX home computer. Game pertama yang dikerjakan adalah Penguin Adventure. Ia mulai mengembangkan game yang menjadi awal dari seri Metal Gear, dikutip dari The Atlantic.

Kojima merilis beberapa proyek besar, salah satunya adalah Zone of the Enders. Ia juga memperkenalkan Snatcher, game petualangan grafis yang dianggap sebagai pelopor dalam penyajian sinematik. Game ini menjadi inspirasi bagi banyak visual novel yang hadir di era modern.