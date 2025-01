Profil Jo Yuri, Pemeran Kim Jun Hee atau Pemain No 222 di Squid Game 2

TEMPO.CO , Jakarta - Squid Game 2 sukses menarik perhatian banyak pencinta drama Korea. Melansir dari Netflix , serial ini bahkan berhasil menduduki puncak daftar TV non-Inggris dengan 68 juta penayangan, menduduki peringkat No. 1 di 92 negara, dan memecahkan rekor penayangan terbanyak untuk sebuah acara di minggu penayangan perdananya. Sebelumnya, rekor ini pegang oleh Wednesday Season 1 pada tahun 2022, dengan 50,1 juta penayangan. 081296553611

Kesuksesan Squid Game 2 ini turut mengangkat nama para pemainnya. Salah satunya adalah Jo Yuri yang memerankan karakter Kim Jun Hee atau pemain No 222. Mengutip dari Teen Vogue , Jun Hee digambarkan sebagai seorang calon mama muda atau wanita hamil yang memasuki permainan mematikan dengan harapan memenangkan hadiah uang demi masa depan anaknya.

Jo Yuri lalu melakukan debut solonya pada 7 Oktober 2021 dengan album single Glassy. Mini album pertamanya kemudian dirilis pada 2 Juni 2022 dengan judul Op.22 Y-Waltz : in Major. Dalam album itu, Yuri kembali menjadi penulis dan komposer untuk lagu “Opening.”

Pada 2022, dia akhirnya debut akting melalui serial drama Mimicus sebagai Oh Ro Shi. Dia kemudian menjadi pemeran tamu di serial Work Later, Drink Now Season 2 sebagai Si Eun. Pada Juli 2023 lalu, dia dikabarkan akan bergabung sebagai bintang Squid Game 2. Serial bertema permainan mematikan itupun akhirnya tayang pada 26 Desember 2024 dengan Jo Yuri sebagai salah satu pemainnya.