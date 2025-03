Profil Sadie Sink, Apa Perannya di Spider-Man 4?

Sadie mulai dikenal secara luas berkat perannya sebagai Max Mayfield dalam serial Stranger Things (2016). Selain itu, ia juga berperan sebagai Ziggy Berman dalam film horor Fear Street: Part Two - 1978 (2021) dan Fear Street: Part Three - 1666 (2021). Kariernya semakin berkembang dengan keterlibatannya dalam berbagai proyek film, seperti The Glass Castle (2017), Eli (2019), All Too Well: The Short Film (2021) karya Taylor Swift, serta film musikal O’Dessa (2024) yang mendapat ulasan positif di festival SXSW.