Sadie Sink Siap Membintangi Spider-Man 4, Berikut 5 Film dan Serial Ikoniknya

Max bergabung dengan kelompok Mike, Dustin, Lucas, dan Will, dan menjadi bagian integral dari petualangan mereka melawan monster-monster dari Upside Down. Karakter Max yang kuat, mandiri, dan penuh empati, serta perjuangannya menghadapi trauma, telah memikat hati penonton di seluruh dunia.

2. All Too Well: The Short Film



Dilansir dari IMDb, film pendek yang ditulis dan disutradarai oleh Taylor Swift ini terinspirasi dari lagu Swift yang berjudul sama. Sadie Sink dan Dylan O'Brien berperan sebagai sepasang kekasih yang mengalami perjalanan hubungan yang penuh dengan momen manis dan pahit. Film ini menggambarkan dinamika hubungan yang intens dan rapuh, dengan fokus pada kenangan-kenangan indah yang kemudian berubah menjadi luka.