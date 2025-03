Punya 53 Juta Subscriber di YouTube, Jess No Limit Raih Rekor MURI

Atlet eSport Tobias Justin alias Jess No Limit namanya telah melejit terutama setelah memiliki chanel YouTube gaming. Pemain Mobile Legends ini telah menyabet berbagai penghargaan, di antaranya adalah MLBB Best Progress KOL, MLBB KOL of The Year, MLBB Most Popular KOL, serta Digital Persona of The Year pada acara Indonesia Choice Award 5.0. Instagram

Jess No Limit dan Gim