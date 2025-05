Raih Penghargaan Golden Globe, Taraji P Henson Bagi-bagi Kue

TEMPO.CO, Jakarta - Aktris Taraji P Henson membawa pulang penghargaan Golden Globe untuk kategori aktris terbaik dalam drama TV untuk perannya sebagai Cookie Lyon dalam serial televisi "Empire" yang ditayangkan FOX.



Saat menuju panggung untuk menerima penghargaan, dia membagikan kue kepada para bintang, termasuk Leonardo DiCaprio dan Lady Gaga, yang mendapat penghargaan untuk karyanya di "American Horror Story: Hotel."



"Kue untuk semua orang malam ini," kata Taraji begitu sampai ke depan mikrofon.



"Saya yang traktir," kata Taraji, yang mengenakan gaun gading rancangan Stella McCartney.



"Siapa sangka memerankan mantan penjahat bisa membawa saya keliling dunia?" kata Taraji, pemeran Cookie, karakter yang menghabiskan 17 tahun di penjara karena menjual narkoba.



Taraji, 45 tahun, menunjukkan sisi kehidupan nyata Cookie ketika produser meminta dia merampungkan pidato dengan mengatakan, "Tunggu. Saya menunggu 20 tahun untuk ini, kau akan menunggu. Coba ciciplah! Kau akan memberi saya sedikit lebih banyak waktu! Kau harus memberi saya waktu."



Dia mengungguli Viola Davis dalam drama "How to Get Away With Murder's", Caitriona Balfe di serial "Outlander", Eva Green di "Penny Dreadful's", serta Robin Wright di "House of Cards" yang bersaing mendapatkan penghargaan kategori itu, demikian seperti dilansir laman E Online.

ANTARA