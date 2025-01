Raja Ampat Masuk Daftar Destinasi yang Wajib Dikunjungi 2025 New York Times

TEMPO.CO, Jakarta - Raja Ampat masuk sebagai salah satu destinasi yang wajib dikunjungi oleh para wisatawan di tahun 2025 rekomendasi New York Times. Dalam daftar 52 Places to Go in 2025, kabupaten di Papua Barat ini bersanding dengan tempat-tempat seperti Milan, Rotterdam, Abu Dhabi, Greenland, dan Hamburg.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Dalam ulasannya, New York Times menuliskan bahwa Raja Ampat yang dikelilingi oleh Segitiga Terumbu Karang merupakan ekosistem laut paling beragam di dunia. Raja Ampat terdiri dari rangkaian terpencil yang terdiri dari 1.500 pulau, cay, dan beting yang menawarkan hamparan alam memukau baik di dalam maupun di luar air.

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

"Berenanglah di antara ikan kotak kuning tutul dan menyelamlah di antara kipas laut gorgonian ungu. Di daratan, jelajahi pantai-pantai terpencil yang dikelilingi pohon kelapa atau berjalanlah ke dalam hutan untuk melihat burung cendrawasih Wilson yang mencolok dan langka," demikian ulasan media Amerika Serikat itu, yang ditulis oleh jurnalis Ratha Tep. Keberhasilan Konservasi Selain keindahannya yang luar biasa, Raja Ampat juga merupakan keberhasilan konservasi yang langka. Di tengah populasi ikan pari dan hiu yang menurun di seluruh dunia, jumlah ikan pari manta karang di sana terus bertambah.

Kawasan ini juga memiliki banyak flora dan fauna darat, termasuk 186 jenis burung, 40 jenis amfibi, 13 jenis reptil, 32 jenis mamalia, 350 jenis pohon kayu dan palem, 57 jenis anggrek, dan 5 jenis kantong semar. Cara Menuju Raja Ampat Raja Ampat menjadi pilihan banyak wisatawan asing yang ingin mencari kesunyian di tengah alam. Wisatawan dari Bali bisa memilih penerbangan langsung ke Sorong dengan waktu tempuh sekitar empat jam.

Dari Sorong, pelancong bisa melanjutkan perjalanan ke Kota Waisai yang menjadi pintu masuk Kabupaten Raja Ampat. Kota ini bisa diakses dengan menggunakan pesawat dari Bandara Domine Eduard Osok di Sorong menuju Bandara Marinda. Pilihan lain adalah menggunakan kapal ferry dari Pelabuhan Sorong ke Raja Ampat. Kapal tersedia setiap hari dengan dua kali pemberangkatan.

Sesampainya di Raja Ampat, wisatawan bisa langsung menuju bungalow di atas air dengan naik perahu. Penginapan bisa dipesan melalui Asosiasi Homestay Raja Ampat, yang dikelola oleh penduduk lokal Papua. Selain Raja Ampat, berikut daftar lengkap destinasi yang masuk dalam 52 Places to Go in 2025.