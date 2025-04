TEMPO.CO, Jakarta - Selamat ulang tahun, Rap Monster! Leader Bangtan Boys atau Beyond The Scene (BTS) bernama asli Kim Nam-joon ini memasuki usia 23 tahun, Selasa, 12 September 2017.



Tak ayal, BTS Army, sebutan untuk fan BTS, langsung menghujani media sosial dengan doa dan ucapan selamat bertagar Happy Namjoon Day.



Rapper berkebangsaan Korea Selatan, yang juga seorang produser rekaman dan penulis lagu populer, ini disebut-sebut sebagai leader boyband yang paling menggemaskan.



Seorang penggemar menulis di Twitter, "Happy birthday to the best leader, Kim Namjoon! 140 words aren’t enough to describe how grateful we are to have you."



Rap Monster lahir di Provinsi Gyeonggi-do, Korea Selatan. Dia telah merilis album mixtape pertamanya, yaitu RM, pada 2015.



