Reaksi Sejumlah Artis Korea Usai Yoon Suk Yeol Dimakzulkan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah artis Korea Selatan memberikan beragam reaksi terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) resmi memakzulkan Presiden Yoon Suk Yeol dari jabatannya pada Jumat, 4 April 2025. Aktor hingga penyanyi menyampaikan pandangan mereka melalui media sosial setelah kedelapan hakim memberikan suara bulat untuk mencopot Yoon Suk Yeol.



Lee Dong Wook Singgung Awal Baru





Aktor Lee Dong Wook mengunggah pesan di platform penggemar Bubble yang ditafsirkan sebagai sindiran halus terhadap perkembangan politik terkini di Korea Selatan. “Ah, akhirnya terasa seperti musim semi. Musim dingin terasa begitu panjang," tulisnya, dikutip Allkpop. Meskipun terlihat komentar tersebut tentang cuaca, banyak penggemar yang menafsirkan “musim semi” sebagai simbol awal yang baru.



Tahun lalu, ia menyanyikan lagu protes Girls' Generation atau SNSD 'Into the New World' untuk mendukung para penggemar yang berpartisipasi dalam aksi unjuk rasa pro-pemakzulan. Lee Dong Wook mengatakan bahwa ia hanya ingin menyemangati mereka di tengah cuaca dingin.