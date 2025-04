Rekomendasi Itinerary Nonton Konser Lady Gaga di Singapura

Perjalanan konser ke Singapura tentu akan lebih berkesan dengan menjelajahi berbagai atraksi dan pengalaman terbaru. Seperti acara seni, kuliner, fashion lokal, hingga pengalaman imersif yang menarik. Melalui keterangan tertulis, Singapore Tourism Board merekomendasikan itinerary perjalanan 4 hari 3 malam di Singapura.

Hari pertama, melengkapi outfit konser

Sebelum konser Lady Gaga dimulai, saatnya melengkapi outfit supaya tampil maksimal dan setara dengan kemeriahan konser. Ada beberapa lokasi untuk berburu outfit di Singapura. Mulai dari New Bahru, yang menampung lebih dari 40 merek lokal Singapura, seperti MAKE by Ginlee, Curious Creatures, Crafune, serta Beyond the Vines Design House. Berlokasi di bekas gedung sekolah yang direvitalisasi, New Bahru menghadirkan perpaduan unik antara nuansa sejarah, kreativitas, dan sentuhan khas Singapura.