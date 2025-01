Resort Siladen di Bunaken Terbaik versi Dive Magazine

TEMPO.CO, Jakarta -Siladen Resort and Spa yang ada di Bunaken menjadi tempat menginap terbaik 2017 pilihan Dive Magazine, majalah pariwisata berbasis di London, Inggris. Siladen terpilih berdasarkan voting terhadap 10 resort yang telah ditentukan. Tempat menginap ini berada di lokasi wisata diving atau menyelam.



Selain Siladen, enam Resort di Indonesia yang masuk nominasi, yakni Wakatobi, Misool, Papua Paradise, Lembeh Resort, Blue Corner Dive, dan Atlantis Diving Centre. Dua lainnya merupakan resort di Filipina, Athmospire Dauin, dan Aiyanar. Satu lagi adalah OBLU di Maladewa.



Majalah Dive Magazine memberikan penghargaan dalam tiga kategori Dive Travel Award: Best Destination 2017, Best Dive Centre or Resort 2017 dan Best Liveboard 2017. Pemilihan didasarkan pada voting terbuka, yang diikuti oleh 3.117 pemilih.



Wakatobi terpilih sebagai resort terbaik ketiga, dan OBLU Maladewa terpilih sebagai resort terbaik kedua.



Graeme Gourlay, penerbit Dive Magazine, mengakui Indonesia memiliki daerah tujuan wisata diving terbaik di dunia dengan berbagai keragaman koral bawah lautnya. ”Tentu saja Indonesia terbaik dan wisata bawah laut Indonesia adalah yang terbaik dan tidak ada duanya,” kata Gourlay setelah menyerahkan penghargaan kepada Menteri Pariwisata Arief Yahya.



