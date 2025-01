Salma Salsabil-Dimansyah Pilih Akad Nikah di KUA, Banjir Pujian Netizen

Musisi lain seperti Ilman Ibrahim dari Maliq & D’Essentials juga terlihat hadir dalam acara tersebut. Sementara itu, penyanyi Nyoman Paul menyumbangkan suara emasnya dengan membawakan lagu romantis ‘The Way You Look At Me’. Penampilannya semakin menghangatkan suasana dan membuat tamu undangan larut dalam kebahagiaan pasangan tersebut.

Perjalanan Cinta Salma-Dimansyah

Sebelum resmi menikah, Salma dan Dimansyah telah lebih dulu melangsungkan pertunangan pada Ahad, 12 Januari 2025. Momen itu diumumkan melalui Instagram keduanya. Dimansyah mengunggah foto bersama Salma di Instagram Story dengan tulisan tanggal pertunangan mereka, '12.01.2025' disertai keterangan singkat, “Bismillah.” Salma pun mengunggah momen pertun dalam unggahan Instagram pada Selasa, 14 Januari 2025. “Dua tahun bersama @dimansyahlaitupa, Bismillah <3,” tulisnya.